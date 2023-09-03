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Десятая победа подряд! Ферстаппен первый на Гран-при Италии
Макс обновляет рекорд Формулы-1
Фото: twitter.com/F1
Состоялась гонка в рамках Гран-при Италии. Победителем стал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Нидерландский автогонщик обновил рекорд Формулы-1, завоевав 10 побед подряд.
Вторую строчку занял напарник по команде Макса - Серхио Перес. Третья позиция за победителем поула Карлосом Сайнсом.
???? CLASSIFICATION (LAP 51/51) ????— Formula 1 (@F1) September 3, 2023
A classic in Monza, and here's how we crossed the line ????#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/NxmRPjoD5C
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