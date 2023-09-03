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Десятая победа подряд! Ферстаппен первый на Гран-при Италии

Автоспорт
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Макс обновляет рекорд Формулы-1

Десятая победа подряд! Ферстаппен первый на Гран-при Италии

Фото: twitter.com/F1

Новина українською

Состоялась гонка в рамках Гран-при Италии. Победителем стал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Нидерландский автогонщик обновил рекорд Формулы-1, завоевав 10 побед подряд.

Вторую строчку занял напарник по команде Макса - Серхио Перес. Третья позиция за победителем поула Карлосом Сайнсом.

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В статье: Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Серхио Перес
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