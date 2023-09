Десятая победа подряд! Ферстаппен первый на Гран-при Италии

Состоялась гонка в рамках Гран-при Италии. Победителем стал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Нидерландский автогонщик обновил рекорд Формулы-1, завоевав 10 побед подряд.

Вторую строчку занял напарник по команде Макса - Серхио Перес. Третья позиция за победителем поула Карлосом Сайнсом.

???? CLASSIFICATION (LAP 51/51) ????



A classic in Monza, and here's how we crossed the line ????#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/NxmRPjoD5C