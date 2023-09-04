Фернандо Алонсо: У меня была надежда, что я смогу обогнать Хэмилтона

Испанский гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо подвёл итоги Гран-при Италии Формулы-1. Алонсо завершил гонку на девятой позиции после старта с десятого места.

"Сегодня была очень сложная гонка, одна из самых сложных с физической точки зрения за весь год. Мы извлечём много уроков из этого уикенда и в следующий раз будем смотреться лучше. У меня была некоторая надежда, что мы сможем достать Льюиса, когда он заработал штраф, но как только он опередил Алекса, я знал, что будет трудно.

К сожалению, "Феррари" опередила нас в Кубке конструкторов после этих результатов, так что нам нужно отыграться в следующей гонке. Впереди ещё много гонок, а в чемпионате в розыгрыше ещё много очков", — приводит слова Алонсо пресс-служба "Астон Мартин".