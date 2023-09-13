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Даниэль Риккардо приедет на Гран-при Сингапура
Пилот не будет участвовать в гонке
Фото: Motor Sport Magazine
Пилот "Альфа Таури" Даниэль Риккардо приедет в Сингапур и будет находиться в расположении команды "в инженерных целях", пишет пресс-служба "Альфа Таури".
Пилот не будет доступен для участия в мероприятиях, связанных со СМИ и PR.
Напомним, австралийский гонщик сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов: пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри потерял контроль над болидом, а потом Даниэль не вписался в поворот. В итоге оба не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.
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