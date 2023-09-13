Даниэль Риккардо приедет на Гран-при Сингапура

Пилот "Альфа Таури" Даниэль Риккардо приедет в Сингапур и будет находиться в расположении команды "в инженерных целях", пишет пресс-служба "Альфа Таури".

Пилот не будет доступен для участия в мероприятиях, связанных со СМИ и PR.

Напомним, австралийский гонщик сломал руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов: пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри потерял контроль над болидом, а потом Даниэль не вписался в поворот. В итоге оба не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения.