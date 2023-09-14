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Феттель рассказал, когда может вернуться в Формулу-1

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Пилот не исключает такой возможности

Феттель рассказал, когда может вернуться в Формулу-1

фото - f1-world.ru

Новина українською

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, экс-пилот "Ред Булл" и "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что не исключает своего возвращения на стартовую решётку.

"Я не могу сказать "нет", потому что не уверен до конца. Наверное, все гонщики, которые уходили, отвечали "нет", "не знаю", а потом некоторые из них всё-таки возвращались. Поэтому и я не могу исключать это.

Вероятно, всё будет зависеть от того, какое предложение я получу и когда это произойдёт. Но понятно, что время не бесконечно, и в 36 лет тяжело говорить о том, что я вернусь через 10 лет. Возможно, я задумаюсь о возвращении, когда мне поступит соответствующее предложение. Это будет зависеть от поставленной задачи. Но сейчас я об этом не думаю. Жизнь может быть прекрасной и без гонок.

Соответствует ли моя физическая форма? Да, но это потому, что я веду такой образ жизни, а не потому, что хочу вернуться и жду возможности, когда освободится чьё-то место", – приводит слова Феттеля Sky Sports.

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В статье: Себастьян Феттель
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