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Флойд Мейвезер может вернуться в ринг в конце 2023 года

Автоспорт
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Снова выставочный бой

Флойд Мейвезер может вернуться в ринг в конце 2023 года

фото - boxingscene.com

Новина українською

Боксер Флойд Мейвезер может вернуться в ринг, чтобы провести выставочный поединок. Об этом пишет инсайдер Дэн Рафаэл.

9 декабря Флойд может подраться в одном вечере бокса с Дэнни Гарсией и Китом Турманом.

"Одна из вещей, которую я услышал, находясь в Вегасе на поединке Канело-Чарло, - это возможность проведения PPV Showtime 9 декабря в MGM Grand, которое будет включать в себя выступление Флойда Мейвезера, а также Денни Гарсии и Кита Турмана", - написал Рафаэл.

Что касается возможного соперника Флойда, по этому поводу нет никакой информации.

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В статье: Флойд Мейвезер
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Источник:
fightnews

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