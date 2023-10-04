Флойд Мейвезер может вернуться в ринг в конце 2023 года

Боксер Флойд Мейвезер может вернуться в ринг, чтобы провести выставочный поединок. Об этом пишет инсайдер Дэн Рафаэл.

9 декабря Флойд может подраться в одном вечере бокса с Дэнни Гарсией и Китом Турманом.

"Одна из вещей, которую я услышал, находясь в Вегасе на поединке Канело-Чарло, - это возможность проведения PPV Showtime 9 декабря в MGM Grand, которое будет включать в себя выступление Флойда Мейвезера, а также Денни Гарсии и Кита Турмана", - написал Рафаэл.

Что касается возможного соперника Флойда, по этому поводу нет никакой информации.