В Ред Булл нашли замену Серхио Пересу

Мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес может лишиться места в команде на следующий год, несмотря на действующий контракт, если не финиширует на втором месте в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1, пишет ge.globo.

По информации источника, руководство австрийского коллектива выдвинуло мексиканскому гонщику ультиматум, согласно которому он потеряет место за рулём "Ред Булл" на 2024 год, если упустит второе место в текущем сезоне. Также сообщается, что в случае расставания с Пересом в "Ред Булл" намерены сделать австралийца Даниэля Риккардо напарником Макса Ферстаппена.

Серхио Перес занимает второе место в таблице зачёта пилотов текущего сезона.