  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Ред Булл нашли замену Серхио Пересу
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ред Булл нашли замену Серхио Пересу

Автоспорт
(1 голосов)

Мексиканцу выдвинули ультиматум

В Ред Булл нашли замену Серхио Пересу

Новина українською

Мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес может лишиться места в команде на следующий год, несмотря на действующий контракт, если не финиширует на втором месте в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1, пишет ge.globo.

По информации источника, руководство австрийского коллектива выдвинуло мексиканскому гонщику ультиматум, согласно которому он потеряет место за рулём "Ред Булл" на 2024 год, если упустит второе место в текущем сезоне. Также сообщается, что в случае расставания с Пересом в "Ред Булл" намерены сделать австралийца Даниэля Риккардо напарником Макса Ферстаппена.

Серхио Перес занимает второе место в таблице зачёта пилотов текущего сезона.

По теме
yellow-arrow
В Ред Булл прокомментировали возможное завершение карьеры Серхио Переса
yellow-arrow
Гран-при Бельгии будет включен в календарь Формулы-1 до 2025 года
yellow-arrow
Некоторые трассы могут лишиться гонок Формулы-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Перес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде