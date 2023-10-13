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В Ред Булл нашли замену Серхио Пересу
Мексиканцу выдвинули ультиматум
Мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес может лишиться места в команде на следующий год, несмотря на действующий контракт, если не финиширует на втором месте в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1, пишет ge.globo.
По информации источника, руководство австрийского коллектива выдвинуло мексиканскому гонщику ультиматум, согласно которому он потеряет место за рулём "Ред Булл" на 2024 год, если упустит второе место в текущем сезоне. Также сообщается, что в случае расставания с Пересом в "Ред Булл" намерены сделать австралийца Даниэля Риккардо напарником Макса Ферстаппена.
Серхио Перес занимает второе место в таблице зачёта пилотов текущего сезона.
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