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В Хаасе показали ливрею болида на Гран-при США

Автоспорт
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Американская команда опубликовала фото

В Хаасе показали ливрею болида на Гран-при США

Новина українською

Американская команда Формулы-1 "Хаас" показала рендер болида американской команды "Хаас" со специальной ливреей, созданной к Гран-при Остина.

В пресс-релизе к этапу команда напомнила, что на нём опробует целый ряд серьёзных обновлений.

"Целью модернизации является улучшение аэродинамических характеристик автомобиля в целом — команда стремится к улучшению стабильности, а также к улучшению аэродинамических характеристик. Очень важно, что последняя версия пакета позволит получить ценные данные для определения общего направления развития команды в 2024 году", — говорится в пресс-релизе команды.

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В статье: Haas
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