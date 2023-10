В Хаасе показали ливрею болида на Гран-при США

Американская команда Формулы-1 "Хаас" показала рендер болида американской команды "Хаас" со специальной ливреей, созданной к Гран-при Остина.

В пресс-релизе к этапу команда напомнила, что на нём опробует целый ряд серьёзных обновлений.

"Целью модернизации является улучшение аэродинамических характеристик автомобиля в целом — команда стремится к улучшению стабильности, а также к улучшению аэродинамических характеристик. Очень важно, что последняя версия пакета позволит получить ценные данные для определения общего направления развития команды в 2024 году", — говорится в пресс-релизе команды.

Your first take on our special livery we’ll be running at this weekend's #USGP ⤵️#HaasF1 pic.twitter.com/qf4AaeNaPx