Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Хаасе показали ливрею болида на Гран-при США
Американская команда опубликовала фото
Американская команда Формулы-1 "Хаас" показала рендер болида американской команды "Хаас" со специальной ливреей, созданной к Гран-при Остина.
В пресс-релизе к этапу команда напомнила, что на нём опробует целый ряд серьёзных обновлений.
"Целью модернизации является улучшение аэродинамических характеристик автомобиля в целом — команда стремится к улучшению стабильности, а также к улучшению аэродинамических характеристик. Очень важно, что последняя версия пакета позволит получить ценные данные для определения общего направления развития команды в 2024 году", — говорится в пресс-релизе команды.
Your first take on our special livery we’ll be running at this weekend's #USGP ⤵️#HaasF1 pic.twitter.com/qf4AaeNaPx— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 16, 2023
Популярное сейчас
- Отец сбежавшего игрока Шахтера: В России ему будет безопаснее
- Высокая концентрация Трубина затмила низкий КПД Мудрика. Обзор матча Украина – Северная Македония
- Семь из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Некоторые трассы могут лишиться гонок Формулы-1
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО