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Формула-1. Норрис побеждает в спринте Гран-при Бразилии, Ферстаппен – второй

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Результаты спринта

Формула-1. Норрис побеждает в спринте Гран-при Бразилии, Ферстаппен – второй

Фото: Beyond the Flag

UA-Футбол
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Сегодня, 4 ноября состоялась спринтерская гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Бразилии.

Победу в заеде праздновал представитель "Макларен" Лендо Норрис, вторая позиция у чемпиона сезона, пилота "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+0,061), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Серхио Перес (+0,134).

Результаты спринта Гран-при Бразилии:

Формула-1. Норрис побеждает в спринте Гран-при Бразилии, Ферстаппен – второй - изображение 1

Напомним, что гонка Гран-при Бразилии состоится завтра, 5 ноября, в 19:00 по Киеву.

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