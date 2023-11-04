Формула-1. Норрис побеждает в спринте Гран-при Бразилии, Ферстаппен – второй

Сегодня, 4 ноября состоялась спринтерская гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Бразилии.

Победу в заеде праздновал представитель "Макларен" Лендо Норрис, вторая позиция у чемпиона сезона, пилота "Ред-Булл" Макса Ферстаппена (+0,061), а ТОП-3 замкнул его партнер по команде Серхио Перес (+0,134).

Результаты спринта Гран-при Бразилии:

Напомним, что гонка Гран-при Бразилии состоится завтра, 5 ноября, в 19:00 по Киеву.