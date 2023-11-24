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Промоутер Ломаченко: Многие люди, называют меня иконой бокса

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Промоутер в свои 92 года не планирует уходить из спорта

Промоутер Ломаченко: Многие люди, называют меня иконой бокса

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Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко рассказал, планирует ли завершать свою профессиональную деятельность.

"В беседе со мной людям больше нравится слушать о прошлом, потому что они очарованы историей этого спорта, но я больше люблю говорить о современности. Для меня большое удовольствие говорить о текущих событиях. О том, что происходит сейчас и будет происходить в ближайшем будущем.

Каким словом я могу охарактеризовать свою карьеру? Не знаю, подойдет ли слово - гордость. Я хожу на все мероприятия Top Rank. Ко мне подходят очень много людей, называют меня "иконой бокса" и так далее. На самом деле мне это не очень нравится. Просто если вы постоянно заняты делом, то у вас нет времени оглядываться назад. Я больше смотрю на то, что собираюсь сделать в будущем.

Это еще одна причина, почему я никогда не уйду на пенсию. Я не хочу стать одним из тех людей, которые смотрят назад и рассказывают, что они сделали. Я бы предпочел строить планы на сегодня и на завтра", — признался Арум.

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Боб Арум
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