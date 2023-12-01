Риккардо сможет перейти в Ред Булл после первых Гран-при

Авторитетный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился информацией о тонкостях контракта Ред Булл" с пилотами Серхио Пересом и Даниэлем Риккардо, согласно которым австралиец сможет заменить мексиканца в случае, если его выступления в главной команде будут неудовлетворительными.

Учитывая, что состав Альфа Таури" в 2024 году будет состоять из Даниэля Риккардо и Юки Цуноды, информированные источники предполагают, что в контракте Риккардо есть пункт, согласно которому он перейдёт в Ред Булл" после первых гонок следующего сезона, если Серхио Перес не улучшит свои выступления. Я слышал, что если это произойдёт, то зарплата Даниэля увеличится в три раза, а на его место придёт Лиам Лоусон", — написал Сейвуд в своём блоге.

Отметим, что Риккардо присоединился к Альфа Таури" по ходу сезона-2023 и помог команде подняться в Кубке конструкторов с десятого на восьмое место.