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Риккардо сможет перейти в Ред Булл после первых Гран-при

Автоспорт

Такой пункт прописан в контракте

Риккардо сможет перейти в Ред Булл после первых Гран-при

Фото: Livesport

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Авторитетный журналист и эксперт Формулы-1 Джо Сейвуд поделился информацией о тонкостях контракта Ред Булл" с пилотами Серхио Пересом и Даниэлем Риккардо, согласно которым австралиец сможет заменить мексиканца в случае, если его выступления в главной команде будут неудовлетворительными.

Учитывая, что состав Альфа Таури" в 2024 году будет состоять из Даниэля Риккардо и Юки Цуноды, информированные источники предполагают, что в контракте Риккардо есть пункт, согласно которому он перейдёт в Ред Булл" после первых гонок следующего сезона, если Серхио Перес не улучшит свои выступления. Я слышал, что если это произойдёт, то зарплата Даниэля увеличится в три раза, а на его место придёт Лиам Лоусон", — написал Сейвуд в своём блоге.

Отметим, что Риккардо присоединился к Альфа Таури" по ходу сезона-2023 и помог команде подняться в Кубке конструкторов с десятого на восьмое место.

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