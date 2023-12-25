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Боттас: Думаю Мерседес сможет побороться за чемпионство в новом сезоне Формулы-1

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Финский пилот верит в свою бывшую команду

Боттас: Думаю Мерседес сможет побороться за чемпионство в новом сезоне Формулы-1

Фото: Твіттер Альфа Ромео

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финский пилот "Заубера" Валттери Боттас оценил перспективы своей бывшей команды, "Мерседеса", в следующем сезоне Формулы-1.

"Способен ли "Мерседес" побороться за чемпионство? Я думаю, что способен. Мне кажется, у них по-прежнему есть замечательные специалисты, это по-прежнему сильная команда. У них есть сильный лидер, хорошие гонщики, поэтому не вижу причин, почему бы и нет. Единственное, что может стать препятствием, — это "Ред Булл".

У "Ред Булл" была отличная машина, а это означало, что они, скорее всего, могли сосредоточиться на следующем году довольно рано. Но на самом деле каждый может сделать более быструю машину. Но я не вижу причин, по которым "Мерседес" не смог бы взять титул. Так что их единственная проблема — это "Ред Булл", — приводит слова Боттаса Daily Express.

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