Рыба всегда гниёт с головы. Ральф Шумахер - об увольнении Штайнера из Хааса

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер признал правильным решение владельца "Хааса" уволить руководителя команды Гюнтера Штайнера.

"Рыба всегда гниёт с головы. Увольнение Штайнера логично, потому что после первоначального успеха в первые годы работы в "Хаасе" он не смог добиться прогресса в дальнейшем, а результаты даже ухудшились - в минувшем сезоне команда заняла последнее место в Кубке конструкторов", - приводит слова Шумахера издание F1-Insider.

Напомним, Штайнер был уволен из-за разногласий с владельцем "Хааса". Новым руководителем команды стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Ранее владелец "Хааса" прокомментировал своё решение, заявив, что причиной стали неудовлетворительные результаты команды.