Феррари может подписать контракт с Пьером Гасли

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" рассматривает возможность подписания контракта с гонщиком "Альпин" Пьером Гасли. Об этом пишет ресурс Fórmula Directa, ссылаясь на журналиста Педро Фермина Флореса.

Переход Гасли в "Скудерию" может состояться в 2025 году – в случае если итальянская команда и её пилот Карлос Сайнс не достигнут окончательного соглашения.

Кроме того, недавно Флорес заявлял, что Гасли и Эстебан Окон якобы хотят покинуть "Альпин".