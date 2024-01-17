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Феррари может подписать контракт с Пьером Гасли
Пилот может перейти в команду в 2025 году
Фото: Sports Illustrated
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" рассматривает возможность подписания контракта с гонщиком "Альпин" Пьером Гасли. Об этом пишет ресурс Fórmula Directa, ссылаясь на журналиста Педро Фермина Флореса.
Переход Гасли в "Скудерию" может состояться в 2025 году – в случае если итальянская команда и её пилот Карлос Сайнс не достигнут окончательного соглашения.
Кроме того, недавно Флорес заявлял, что Гасли и Эстебан Окон якобы хотят покинуть "Альпин".
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