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Макларен объявил о долгосрочном контракте с Ландо Норрисом

Автоспорт

Пилот проведет в команде ещё три сезона

Макларен объявил о долгосрочном контракте с Ландо Норрисом

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" объявила о продлении контракта с британским гонщиком Ландо Норрисом до конца 2026 года.

"Я невероятно рад, что мы продолжим наши трудовые отношения с Ландо ещё несколько лет. У нас было фантастическое приключение последние шесть лет, и он показал невероятное участие и желание толкать команду вперёд и вернуть "Макларен" в верхнюю часть пелотона", — приводит слова генеральныого директора "Макларена" Зака Брауна пресс-служба британской команды.

Напомним, минувший сезон стал наиболее успешным в карьере Норриса, в котором он набрал 205 очков и стал шестым в общем зачёте пилотов.

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