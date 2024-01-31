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Барселона близка к продлению контракта с Формулой-1

Автоспорт

В этом сезоне гонки пройдут в Мадриде

Барселона близка к продлению контракта с Формулой-1

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Автодром "Каталунья" продолжит сотрудничество с Формулой-1. Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, с 2026 года этап Формулы-1 в Барселоне будет проходить под названием Гран-при Европы. Руководство Ф-1 и автодром "Каталунья" уладили детали нового соглашения. Продление контракта с трассой является практически решённым вопросом. Отмечается, что на переговоры сторон повлиял тот факт, что в Каталонии планируется масштабная реконструкция стоимостью порядка € 50 млн, которая превратит местный автодром в лучшую трассу Европы.

Ранее стало известно, что Формула-1 объявила, что с сезона 2026 года Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде.

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