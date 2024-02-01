На совещании Мерседеса объявили об уходе Хэмитона

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", начиная с сезона-2025 будет представлять "Феррари", пишет Sky Sports.

По данным источника, всем, присутствовавшим на общекомандном собрании "Мерседеса", которое длилось около 10 минут, сообщили, что британский пилот присоединится к "Феррари" в следующем сезоне.

Нынешнее соглашение британца с "Мерседесом" рассчитано до конца 2025 года, где последний год является опцией, по принципу 1+1.