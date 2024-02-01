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На совещании Мерседеса объявили об уходе Хэмитона
Официально об этом объявят в ближайшее время
Фото: ESPN
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", начиная с сезона-2025 будет представлять "Феррари", пишет Sky Sports.
По данным источника, всем, присутствовавшим на общекомандном собрании "Мерседеса", которое длилось около 10 минут, сообщили, что британский пилот присоединится к "Феррари" в следующем сезоне.
Нынешнее соглашение британца с "Мерседесом" рассчитано до конца 2025 года, где последний год является опцией, по принципу 1+1.
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