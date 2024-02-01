  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. На совещании Мерседеса объявили об уходе Хэмитона
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На совещании Мерседеса объявили об уходе Хэмитона

Автоспорт

Официально об этом объявят в ближайшее время

На совещании Мерседеса объявили об уходе Хэмитона

Фото: ESPN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", начиная с сезона-2025 будет представлять "Феррари", пишет Sky Sports.

По данным источника, всем, присутствовавшим на общекомандном собрании "Мерседеса", которое длилось около 10 минут, сообщили, что британский пилот присоединится к "Феррари" в следующем сезоне.

Нынешнее соглашение британца с "Мерседесом" рассчитано до конца 2025 года, где последний год является опцией, по принципу 1+1.

По теме
yellow-arrow
Тото Вольфф не посещал собрание Мерседеса
yellow-arrow
Акции Феррари взлетели вверх после новости о переходе Хэмилтона
yellow-arrow
На аукционе RM Sotheby’s была продана редкая Ferrari 250 1960 года
Мерседес Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости