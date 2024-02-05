Стейк представил машину и ливрею на сезон-2024

Команда Формулы-1 "Стейк" (бывшая "Альфа Ромео") представила машину C44, на которой выступит в предстоящем сезоне.

Машина выполнена в чёрном и кислотно-зелёном цветах, с белыми вставками спонсоров команды.

Напомним, в 2024 году "Стейк" представят вице-чемпион мира 2019 и 2020 годов финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.