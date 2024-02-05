Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стейк представил машину и ливрею на сезон-2024
Машина получилась весьма интересной
Фото - Stake F1 Team
Команда Формулы-1 "Стейк" (бывшая "Альфа Ромео") представила машину C44, на которой выступит в предстоящем сезоне.
Машина выполнена в чёрном и кислотно-зелёном цветах, с белыми вставками спонсоров команды.
Напомним, в 2024 году "Стейк" представят вице-чемпион мира 2019 и 2020 годов финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.
The C44, Unleashed ???????? pic.twitter.com/On1VpWLVmx— Stake F1 Team (@stakef1team) February 5, 2024
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- СБУ задержала должностное лицо Верховного Суда, который предлагал отдать оккупантам Юг Украины
- Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба
- Залужный поздравил главу Генштаба с Днем рождения: Счастлив, что во время войны Вы были рядом со мной
- Sky Sports: Хэмилтон подписал контракт с Феррари
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн