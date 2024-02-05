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Стейк представил машину и ливрею на сезон-2024

Автоспорт
Обновлено

Машина получилась весьма интересной

Стейк представил машину и ливрею на сезон-2024

Фото - Stake F1 Team

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Стейк" (бывшая "Альфа Ромео") представила машину C44, на которой выступит в предстоящем сезоне.

Машина выполнена в чёрном и кислотно-зелёном цветах, с белыми вставками спонсоров команды.

Напомним, в 2024 году "Стейк" представят вице-чемпион мира 2019 и 2020 годов финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.

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