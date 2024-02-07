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Альпин показала болид на сезон-2024

Автоспорт

Он получил индекс А524

Альпин показала болид на сезон-2024

Фото: Твиттер Альпин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Альпин" показала автомобиль под индексом A524, на котором будет выступать в предстоящем сезоне.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Королевских гонок" французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 120 очков.

Пилотами "Альпин" в следующем сезоне будут французы Пьер Гасли и Эстебан Окон. Они же представляли команду в прошлом году.

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формула-1 Альпин
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