Альпин показала болид на сезон-2024

Команда Формулы-1 "Альпин" показала автомобиль под индексом A524, на котором будет выступать в предстоящем сезоне.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Королевских гонок" французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 120 очков.

Пилотами "Альпин" в следующем сезоне будут французы Пьер Гасли и Эстебан Окон. Они же представляли команду в прошлом году.

Our 2024 challenger is here. Meet A524 ???? pic.twitter.com/z2aDpqGsxs