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В Уильямсе рассказали, будет ли команда менять название

Автоспорт
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В последнее время несколько команд сменили название, подписав контракт с титульным спонсором

В Уильямсе рассказали, будет ли команда менять название

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Уильямс" не собирается менять своё название. Об этом сообщил руководитель "Уильямса" Джеймс Ваулз.

"Я думаю, что "Уильямс" - это один из крупнейших брендов, особенно в автоспорте и, конечно же, в Великобритании.

У меня и у владельцев команды нет никакого желания его менять. Для нас это важно.

Фрэнк Уильямс и его наследие остаются с нами. В раскраске машины есть его логотип. Мне очень хотелось, чтобы он там был. Я здесь не для того, чтобы его заменить, а для того, чтобы продолжить наследие Фрэнк", - приводит слова Ваулза Auto Hebdo.

Отметим, что в последнее время сразу несколько команд сменили название, подписав контракт с титульным спонсором.

Команда Формулы-1"Заубер" будет выступать под названием "Стейк" в 2024 и 2025 годах, а команда "Альфа Таур"» будет называться Visa Cash App Racing Bulls.

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