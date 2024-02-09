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В Уильямсе рассказали, будет ли команда менять название
В последнее время несколько команд сменили название, подписав контракт с титульным спонсором
Британская команда Формулы-1 "Уильямс" не собирается менять своё название. Об этом сообщил руководитель "Уильямса" Джеймс Ваулз.
"Я думаю, что "Уильямс" - это один из крупнейших брендов, особенно в автоспорте и, конечно же, в Великобритании.
У меня и у владельцев команды нет никакого желания его менять. Для нас это важно.
Фрэнк Уильямс и его наследие остаются с нами. В раскраске машины есть его логотип. Мне очень хотелось, чтобы он там был. Я здесь не для того, чтобы его заменить, а для того, чтобы продолжить наследие Фрэнк", - приводит слова Ваулза Auto Hebdo.
Отметим, что в последнее время сразу несколько команд сменили название, подписав контракт с титульным спонсором.
Команда Формулы-1"Заубер" будет выступать под названием "Стейк" в 2024 и 2025 годах, а команда "Альфа Таур"» будет называться Visa Cash App Racing Bulls.
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