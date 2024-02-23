Хэмилтон: У меня появилась возможность перейти в Феррари, и я решил ею воспользоваться

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о решении перейти в "Феррари". Гонщиком "Скудерии" семикратный чемпион мира станет в 2025 году. До этого времени он будет продолжать выступать за немецкую команду.

"Летом мы подписали контракт, и в то время я видел своё будущее в "Мерседесе". Но в новом году появилась возможность, и я решил ею воспользоваться. Я чувствую, что это было самое трудное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать. Я сотрудничаю с "Мерседесом" с 13 лет. Они поддерживали меня, и мы вместе совершили невероятное путешествие, написали историю, и это то, чем я очень горжусь. Но в конечном счёте я сам пишу свою историю, и я почувствовал, что пришло время начать новую главу", — приводит слова Хэмилтона Yahoo News.