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Сайнс: Не думаю, что нам удастся победить Ред Булл

Автоспорт

Пилот Феррари поделился ожиданиями от боя

Сайнс: Не думаю, что нам удастся победить Ред Булл

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Гонщик "Феррари" Карлос Сайнс после предсезонных тестов Формулы-1 поделился мнением о шансах своей команды навязать борьбу гоночному коллективу из Австрии — "Ред Булл".

"По сравнению с началом прошлого года ощущения от нынешней машины явно лучше. Мы сделали меньше ошибок, у нас меньше головной боли. Мне кажется, мы движемся в правильном направлении. Будет ли этого достаточно, чтобы победить "Ред Булл"? Честно говоря, я так не думаю, но нам придётся дождаться первой гонки, чтобы выяснить это", — приводит слова Сайнса Marca.

Первый этап Формулы-1 нового сезона, Гран-при Бахрейна, пройдёт с 29 февраля по 2 марта.

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