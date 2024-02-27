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Марко высказался по поводу возможного перехода Сайнса в Ред Булл
Скорее всего, нет
Фото: twitter.com/F1
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу возможного перехода пилота "Феррари" Карлоса Сайнса в австрийскую команду.
"Карлос Сайнс, вероятно, хочет принять решение о своём будущем раньше, чем мы примем решение о том, кто станет вторым пилотом в команде", - приводит слова Марко Kleine Zeitung.
Напомним, боевыми пилотами "Ред Булл" являются голландец Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес.
Сайнс будет выступать за "Скудерию" в 2024 году, после чего покинет её. На смену ему придёт британский пилот Льюис Хэмилтон, который в настоящий момент представляет немецкую команду "Мерседес".
В прошлом сезоне Карлос Сайнс стал единственным пилотом не из "Ред Булл", выигравшим гонку. Это произошло на Гран-при Сингапура.
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