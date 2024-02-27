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Хюлькенберг: Начну сезон, посмотрим, какие возможности откроются
Пилот "Хааса" - о контракте с американской командой
Пилот "Хааса" Нико Хюлькенберг ответил на вопрос о контракте со своей командой, который истекает по окончании сезона-2024.
"Дело не в том, чего я хочу, а в том, какие возможности у тебя есть, какие противоречия существуют, чего хочет команда.
Исторически сложилось так, что крупные команды справляются с подобными вещами быстрее. Более мелким командам по той или иной причине всегда требуется больше времени.
Особого стресса я не испытываю. Я хочу начать сезон. Надеюсь, что смогу показать несколько хороших выступлений, а затем посмотрим, какие возможности откроются в результате этого.
Честно говоря, мы здесь даже не разговаривали на эту тему, потому что ещё рано. Вы видели, как много внимания уделяется предсезонке, тестам. Я подозреваю, что в ближайшие несколько месяцев мы всё же поднимем эту тему", - приводит слова Хюлькенберга Motosport Week.
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