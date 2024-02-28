Фернандо Алонсо рассказал о готовности сменить Хэмилтона в Мерседесе

Испанский гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо ответил на вопрос по поводу возможности заменить британца Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе" в 2025 году. По словам Фернандо, в настоящий момент ответ он дать не готов и ситуация станет яснее после нескольких гонок нового сезона. В 2025 году Хэмилтон, напомним, покинет "Мерседес", чтобы перейти в "Феррари".

"Прежде всего мне нужно решить, хочу ли я продолжать участвовать в гонках. Через несколько гонок мне нужно будет определиться. В данный момент я чувствую себя отлично, но календарь сложный. В 2026 году будут другие правила, и станут ли они привлекательными или нет, вопрос. Я подожду несколько гонок, чтобы принять решение", — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Напомним, что Алонсо сейчас 42 года.