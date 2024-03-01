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Руководитель Астон Мартин высказался о возможном переходе Алонсо в Мерседес

Автоспорт

Команда постарается сохранить своего пилота

Руководитель Астон Мартин высказался о возможном переходе Алонсо в Мерседес

gettyimages

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава "Астон Мартин" Майк Крак прокомментировал слухи о том, что пилот команды Фернандо Алонсо может перебраться в "Мерседес" после завершения текущего сезона. Функционер дал понять, что хотел бы сохранить испанского пилота в своём распоряжении.

"Алонсо нужно понять, планирует ли он гоняться или нет. Думаю, он очень чётко об этом заявил. Если продолжит, то, надеюсь, мы на поуле. Постараемся сохранить его. Но для начала Фернандо должен быть уверен в том, чего хочет", – приводит слова Крака Sky Sports.

Ранее стало известно, что после завершения текущего сезона звёздный Льюис Хэмилтон покинет "Мерседес". Британский пилот перейдёт в команду "Феррари".

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