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Ферстаппен вправе досрочно уйти из Ред Булл
Пилот может покинуть команду в случаи ухода Хельмута Марко
Фото: Auto Review
Трёхкратный чемпион мира и пилот "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен имеет контрактное право на досрочный уход из команды в том случае, если её покинет легендарный советник Хельмут Марко, сообщает издание F1-Insider.
По мнению ресурса, вероятность подобного исхода увеличивается из-за скандала вокруг главы команды Кристиана Хорнера, которого, по слухам, едва не уволили в начале года.
Напомним, в начале февраля стало известно, что одна из сотрудниц компании обвинила Хорнера в "контролирующем поведении", после чего "Ред Булл" начал внутреннее расследование с привлечением стороннего юриста. 28 февраля австрийский концерн официально вынес оправдательное решение по делу Хорнера.
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