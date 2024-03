Джейк Пол проведет бой с Майком Тайсоном

Американский блогер и боксёр Джейк Пол проведёт свой следующий бой против легендарного боксёра Майка Тайсона. Об этом сообщил Пол в соцсети Х (бывший Твиттер).

Майк Тайсон также уточнил, что контракты на бой уже подписаны.

Поединок пройдёт по правилам бокса и состоится 20 июля.

This event is not a PPV. Free to all 260 million Netflix subscribers…500 million plus homes. Live. #PaulTyson pic.twitter.com/hqQNe68JLX