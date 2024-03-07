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Джейк Пол проведет бой с Майком Тайсоном
Об этом написал сам блогер
Фото: sport24.ru
Американский блогер и боксёр Джейк Пол проведёт свой следующий бой против легендарного боксёра Майка Тайсона. Об этом сообщил Пол в соцсети Х (бывший Твиттер).
Майк Тайсон также уточнил, что контракты на бой уже подписаны.
Поединок пройдёт по правилам бокса и состоится 20 июля.
This event is not a PPV. Free to all 260 million Netflix subscribers…500 million plus homes. Live. #PaulTyson pic.twitter.com/hqQNe68JLX— Jake Paul (@jakepaul) March 7, 2024
Напомним, последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка.
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