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Джейк Пол проведет бой с Майком Тайсоном

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Об этом написал сам блогер

Джейк Пол проведет бой с Майком Тайсоном

Фото: sport24.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский блогер и боксёр Джейк Пол проведёт свой следующий бой против легендарного боксёра Майка Тайсона. Об этом сообщил Пол в соцсети Х (бывший Твиттер).

Майк Тайсон также уточнил, что контракты на бой уже подписаны.

Поединок пройдёт по правилам бокса и состоится 20 июля.

Напомним, последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка.

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