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Карлос Сайнс перенес операцию
В Феррари прокомментировали госпитализацию пилота
Фото: Getty Images
Карлос Сайнс перенёс операцию. Всё прошло хорошо, сейчас пилот отдыхает в больнице. Об этом сообщает команда "Феррари" на странице своего официального аккаунта в социальной сети X (ранее Twitter).
"Мы выражаем ему нашу полную поддержку и желаем скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении итальянской команды "Феррари".
Перед началом второго этапа сезона-2024 Гран-при Саудовской Аравии Карлос Сайнс почувствовал себя плохо, но все же принял участие в первых двух практиках в Джидде. Однако после этого выяснилось, что у гонщика обострение аппендицита и его отправили в больницу.
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