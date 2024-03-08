Карлос Сайнс перенес операцию

Карлос Сайнс перенёс операцию. Всё прошло хорошо, сейчас пилот отдыхает в больнице. Об этом сообщает команда "Феррари" на странице своего официального аккаунта в социальной сети X (ранее Twitter).

"Мы выражаем ему нашу полную поддержку и желаем скорейшего выздоровления", — говорится в сообщении итальянской команды "Феррари".

Перед началом второго этапа сезона-2024 Гран-при Саудовской Аравии Карлос Сайнс почувствовал себя плохо, но все же принял участие в первых двух практиках в Джидде. Однако после этого выяснилось, что у гонщика обострение аппендицита и его отправили в больницу.