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Победителя первой гонки Формулы-2 в Саудовской Аравии дисквалифицировали
В болиде нашли несоответствующую правилам картографию педали газа
Победитель спринтерской гонки второго этапа Формулы-2, который проходит на уличной трассе в Джидде, Рихард Версхор из команды "Трайдент", а также его партнёр по команде Роман Станек, финишировавший 10-м, исключены из протоколов.
В решении дирекции гонки указано, что после финиша в электронных блоках управления двигателем на машинах команды "Трайдент" обнаружена несоответствующая правилам картография педали газа. Как пояснили вызванные к судьям представители команды, картография была загружена в ECU по ошибке.
Победа в спринте в итоговой классификации перешла к Деннису Хаугеру из команды MP, Пол Арон поднялся на вторую строчку, а бронзовым призёром заезда стал Энцо Фиттипальди.
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