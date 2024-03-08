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Победителя первой гонки Формулы-2 в Саудовской Аравии дисквалифицировали

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В болиде нашли несоответствующую правилам картографию педали газа

Победителя первой гонки Формулы-2 в Саудовской Аравии дисквалифицировали

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель спринтерской гонки второго этапа Формулы-2, который проходит на уличной трассе в Джидде, Рихард Версхор из команды "Трайдент", а также его партнёр по команде Роман Станек, финишировавший 10-м, исключены из протоколов.

В решении дирекции гонки указано, что после финиша в электронных блоках управления двигателем на машинах команды "Трайдент" обнаружена несоответствующая правилам картография педали газа. Как пояснили вызванные к судьям представители команды, картография была загружена в ECU по ошибке.

Победа в спринте в итоговой классификации перешла к Деннису Хаугеру из команды MP, Пол Арон поднялся на вторую строчку, а бронзовым призёром заезда стал Энцо Фиттипальди.

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