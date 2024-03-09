  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен - победитель Гран-при Саудовской Аравии-2024
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен - победитель Гран-при Саудовской Аравии-2024

Автоспорт

Голландец продолжает побеждать

Ферстаппен - победитель Гран-при Саудовской Аравии-2024

Фото: Твиттер

Новина українською

Завершился второй этап сезона - Гран-при Саудовской Аравии-2024. Победителем стал действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Напомним, что голландец также одержал победу в первой гонке, проходившей в Бахрейне. Эта победа стала 56-й в его карьере.

Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес из "Ред Булл". Третья строчка за Шарлем Леклером.

Следующий этап сезона Формулы-1 состоится 24 марта в австралийском Мельбурне.

По теме
yellow-arrow
Победителя первой гонки Формулы-2 в Саудовской Аравии дисквалифицировали
yellow-arrow
Ферстаппен взял поул на ГП Саудовской Аравии
yellow-arrow
Карлос Сайнс перенес операцию
Макс Ферстаппен Шарль Леклер Серхио Перес Гран-при Саудовской Аравии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости