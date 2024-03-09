Ферстаппен - победитель Гран-при Саудовской Аравии-2024

Завершился второй этап сезона - Гран-при Саудовской Аравии-2024. Победителем стал действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Напомним, что голландец также одержал победу в первой гонке, проходившей в Бахрейне. Эта победа стала 56-й в его карьере.

Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес из "Ред Булл". Третья строчка за Шарлем Леклером.

Следующий этап сезона Формулы-1 состоится 24 марта в австралийском Мельбурне.