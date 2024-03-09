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Ферстаппен - победитель Гран-при Саудовской Аравии-2024
Голландец продолжает побеждать
Фото: Твиттер
Завершился второй этап сезона - Гран-при Саудовской Аравии-2024. Победителем стал действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен. Напомним, что голландец также одержал победу в первой гонке, проходившей в Бахрейне. Эта победа стала 56-й в его карьере.
Второе место занял его партнер по команде Серхио Перес из "Ред Булл". Третья строчка за Шарлем Леклером.
Следующий этап сезона Формулы-1 состоится 24 марта в австралийском Мельбурне.
The points scorers for Round 2 ????#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/Q0mMLwNqPC— Formula 1 (@F1) March 9, 2024
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