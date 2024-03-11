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Отец Хэмилтона: Каждый хочет участвовать в гонках за Феррари
Энтони высказался о переходе сына в стан Феррари
Фото: F1
Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона Формулы-1 и пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, прокомментировал решение сына перейти в "Феррари". В нынешнем сезоне британский гонщик будет продолжать выступать за "Мерседес", а к "Скудерии" присоединится в 2025 году.
"Это часть моей мечты, часть его мечты. Это одна из вещей, о которых мечтаешь, будучи маленьким ребёнком. Каждый хочет участвовать в гонках за "Феррари". Все мы любим его предыдущие команды, "Макларен" и "Мерседес", но оказаться за рулём красной машины – предел мечтаний", — приводит слова Энтони издание PlanetF1 со ссылкой на Viaplay.
Ранее Энтони ответил, правда ли, что Льюис даже не сообщил ему о том, что ведёт переговоры с итальянской командой.
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