  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Отец Хэмилтона: Каждый хочет участвовать в гонках за Феррари
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Хэмилтона: Каждый хочет участвовать в гонках за Феррари

Автоспорт

Энтони высказался о переходе сына в стан Феррари

Отец Хэмилтона: Каждый хочет участвовать в гонках за Феррари

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Энтони Хэмилтон, отец семикратного чемпиона Формулы-1 и пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, прокомментировал решение сына перейти в "Феррари". В нынешнем сезоне британский гонщик будет продолжать выступать за "Мерседес", а к "Скудерии" присоединится в 2025 году.

"Это часть моей мечты, часть его мечты. Это одна из вещей, о которых мечтаешь, будучи маленьким ребёнком. Каждый хочет участвовать в гонках за "Феррари". Все мы любим его предыдущие команды, "Макларен" и "Мерседес", но оказаться за рулём красной машины – предел мечтаний", — приводит слова Энтони издание PlanetF1 со ссылкой на Viaplay.

Ранее Энтони ответил, правда ли, что Льюис даже не сообщил ему о том, что ведёт переговоры с итальянской командой.

По теме
yellow-arrow
Кристиан Хорнер может быть уволен из Ред Булл до Гран-при Австралии
yellow-arrow
Ферстаппен - победитель Гран-при Саудовской Аравии-2024
yellow-arrow
Победителя первой гонки Формулы-2 в Саудовской Аравии дисквалифицировали
Льюис Хэмилтон Ferrari
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости