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Тото Вольфф встретился с представителями Сайнса-младшего

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Тото Вольфф встретился с представителями Сайнса-младшего

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф встретился с Карлосом Сайнсом-старшим и Карлосом Онорио, отцом и двоюродным братом пилота "Феррари" Карлоса Сайнса-младшего соответственно. Об этом сообщает испанская DAZN.

Отметим, что Карлос Онорио является не только двоюродным братом Сайнса-младшего, но и выступает в качестве его менеджера.

Карлос Сайнс-младший выступает в Формуле-1 с 2015 года. С 2021 года он представляет в гонках команду "Феррари".

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