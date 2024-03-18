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Пилот Ф-1 Пьер Гасли стал совладельцем французского футбольного клуба
Команда была основана в 1989 году
Фото: Sports Illustrated
Пилот команды Формулы-1 "Альпин" француз Пьер Гасли стал совладельцем футбольного клуба "Версаль", выступающего в третьем дивизионе Франции. Об этом пишет пресс-служба клуба.
"Я рад поработать с "Версалем", потому всегда хотел стать частью профессионального футбола. Мы с партнёрами разделяем ценности, амбиции и дух соперничества, и это позволит нам двигать клуб вперёд. Это начало очень красивой истории. Вперёд, "Версаль"!" — прокомментировал анонс Гасли.
Футбольный клуб "Версаль" был основан в 1989 году. В сезоне-2021/2022 команда дошла до полуфинала Кубка Франции, где уступила со счётом 0:2 "Ницце".
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