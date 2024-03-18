  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Пилот Ф-1 Пьер Гасли стал совладельцем французского футбольного клуба
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пилот Ф-1 Пьер Гасли стал совладельцем французского футбольного клуба

Автоспорт

Команда была основана в 1989 году

Пилот Ф-1 Пьер Гасли стал совладельцем французского футбольного клуба

Фото: Sports Illustrated

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды Формулы-1 "Альпин" француз Пьер Гасли стал совладельцем футбольного клуба "Версаль", выступающего в третьем дивизионе Франции. Об этом пишет пресс-служба клуба.

"Я рад поработать с "Версалем", потому всегда хотел стать частью профессионального футбола. Мы с партнёрами разделяем ценности, амбиции и дух соперничества, и это позволит нам двигать клуб вперёд. Это начало очень красивой истории. Вперёд, "Версаль"!" — прокомментировал анонс Гасли.

Футбольный клуб "Версаль" был основан в 1989 году. В сезоне-2021/2022 команда дошла до полуфинала Кубка Франции, где уступила со счётом 0:2 "Ницце".

По теме
yellow-arrow
Макс Ферстаппен и Марко Хельмут добавили пункт о возможности расторжения контракта без ведома Red Bull
yellow-arrow
Отец Ферстаппена высказался о ситуации в Ред Булл
yellow-arrow
В Макларене готовят большое обновление машины
Пьер Гасли
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости