С автогонщика Формулы-1 Никиты Мазепина сняли санкции

По делу российского автогонщика Никиты Мазепина отменены санкции ЕС, введенные в ответ на вторжение России в Украину. Его отец, бизнесмен-миллиардер Дмитрий Мазепин, считался близким соратником президента Владимира Путина.

Впрочем, Суд общей юрисдикции ЕС заявил, что связи с отцом недостаточно для того, чтобы гонщик оставался в санкционных списках. Суд заявил, что критерий "связи", который используется в санкциях, требует наличия связи, выходящей за рамки простых родственных отношений.

В марте 2022 года 25-летний гонщик также попал под санкции Великобритании и Канады - санкции, которые остаются в силе. Он также оспаривает эти решения в надежде вернуться в Формулу-1.

Добавим, что Мазепин выступал за команду "Haas" в 2021 году, а в марте 2022 года разорвали с ним контракт в результате вторжения России в Украину. Своим местом в команде Формулы-1 он благодарил спонсорскую поддержку со стороны российского химического концерна "Уралкалий", который частично принадлежит его отцу через компанию "Уралхим".