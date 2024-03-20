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С автогонщика Формулы-1 Никиты Мазепина сняли санкции
Об этом сообщает BBC
По делу российского автогонщика Никиты Мазепина отменены санкции ЕС, введенные в ответ на вторжение России в Украину. Его отец, бизнесмен-миллиардер Дмитрий Мазепин, считался близким соратником президента Владимира Путина.
Впрочем, Суд общей юрисдикции ЕС заявил, что связи с отцом недостаточно для того, чтобы гонщик оставался в санкционных списках. Суд заявил, что критерий "связи", который используется в санкциях, требует наличия связи, выходящей за рамки простых родственных отношений.
В марте 2022 года 25-летний гонщик также попал под санкции Великобритании и Канады - санкции, которые остаются в силе. Он также оспаривает эти решения в надежде вернуться в Формулу-1.
Добавим, что Мазепин выступал за команду "Haas" в 2021 году, а в марте 2022 года разорвали с ним контракт в результате вторжения России в Украину. Своим местом в команде Формулы-1 он благодарил спонсорскую поддержку со стороны российского химического концерна "Уралкалий", который частично принадлежит его отцу через компанию "Уралхим".
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