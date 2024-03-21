Боттас: Я допускаю, что Ферстаппен окажется в Мерседесе

Пилот "Кик-Заубера" Валттери Боттас считает, что трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен вполне может перейти в "Мерседес", за который сам финн выступал с 2017 по 2021 год, но он не понимает, зачем это нидерландскому гонщику.

"Я допускаю, что Макс окажется в "Мерседесе". В гонках Формулы-1 всегда есть соперничество и конкуренция. Я не думаю, что он с кем-то сжёг мосты, и считаю, что любая команда хотела бы заполучить его.

Но лично я не понимаю, зачем ему уходить из "Ред Булл". Очевидно, что у них самая быстрая машина в пелотоне, но я, конечно, не знаю всех деталей", — приводит слова Валттери Боттаса издание RacingNews365.

Контракт Макса Ферстаппена с "Ред Булл" рассчитан до конца 2028 года, но ранее появилась информация, что Макс может расторгнуть его.