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Ландо Норрис показал лучший результат по итогам первой практики Гран-при Австралии
Макс Ферстаппен финишировал на втором месте
Фото: Beyond the Flag
22 марта в Мельбурне завершилась первая свободная практика Гран-при Австралии Формулы-1. Лучший результат по итогам заезда показал британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис. Вторым был Макс Ферстаппен из "Ред Булл" Третьим оказался представитель "Мерседес" Джордж Расселл.
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал девятый результат.
Формула-1. Гран-при Австралии. Первая свободная практика:
Ландо Норрис ("Макларен") — 1.18,564.
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,018.
Джордж Расселл "(Мерседес") +0,033.
Шарль Леклер ("Феррари") +0,035.
Юки Цунода ("РБ") +0,057.
Серхио Перес ("Ред Булл") +0,078.
Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,103.
Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,122.
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,207.
Оскар Пиастри ("Макларен") +0,354.
Даниэль Риккардо ("РБ") +0,710.
Александер Албон ("Уильямс") +0,879.
Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,925.
Логан Сарджент ("Уильямс") +0,955.
Эстебан Окон ("Альпин") +0,997.
Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,040.
Пьер Гасли ("Альпин") +1,058.
Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,152.
Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +1,425.
Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +1,450.
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