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Перес потеряет третью позицию по итогам квалификации Гран-при Австралии

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Перес потеряет третью позицию по итогам квалификации Гран-при Австралии

Фото: Sportscasting

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 24 марта, в 06:00 по киевскому времени в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоится гонка Гран-при Австралии.

По итогам квалификации сформировался стартовый протокол заезда. Однако позже организаторы немного изменили результаты квалификационных заездов.

Так, на третьей позиции гонку должен был начать представитель "Ред-Булл" Серхио Перес, однако на него был наложен штраф. Причина – во время квалификации он заблокировал одного из своих соперников. Таким образом, Перес стартует на 6-м месте.

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