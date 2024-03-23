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Перес потеряет третью позицию по итогам квалификации Гран-при Австралии
Нарушил правила
Фото: Sportscasting
Завтра, 24 марта, в 06:00 по киевскому времени в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоится гонка Гран-при Австралии.
По итогам квалификации сформировался стартовый протокол заезда. Однако позже организаторы немного изменили результаты квалификационных заездов.
Так, на третьей позиции гонку должен был начать представитель "Ред-Булл" Серхио Перес, однако на него был наложен штраф. Причина – во время квалификации он заблокировал одного из своих соперников. Таким образом, Перес стартует на 6-м месте.
???? BREAKING ????— Formula 1 (@F1) March 23, 2024
Sergio Perez will start the Australian Grand Prix from P6 after receiving a three-place grid penalty for impeding Nico Hulkenberg#F1 #AusGP pic.twitter.com/RKZnCXRveS
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