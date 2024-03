Перес потеряет третью позицию по итогам квалификации Гран-при Австралии

Завтра, 24 марта, в 06:00 по киевскому времени в рамках очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 состоится гонка Гран-при Австралии.

По итогам квалификации сформировался стартовый протокол заезда. Однако позже организаторы немного изменили результаты квалификационных заездов.

Так, на третьей позиции гонку должен был начать представитель "Ред-Булл" Серхио Перес, однако на него был наложен штраф. Причина – во время квалификации он заблокировал одного из своих соперников. Таким образом, Перес стартует на 6-м месте.

???? BREAKING ????



Sergio Perez will start the Australian Grand Prix from P6 after receiving a three-place grid penalty for impeding Nico Hulkenberg#F1 #AusGP pic.twitter.com/RKZnCXRveS