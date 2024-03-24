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Формула-1. Сайнс побеждает в гонке Гран-при Австралии, Ферстаппен – сошел с дистанции

Автоспорт

Результаты гонки

Формула-1. Сайнс побеждает в гонке Гран-при Австралии, Ферстаппен – сошел с дистанции

Фото: twitter.com/F1

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 марта, в 06:00 по киевскому времени состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Австралии.

Победу в заезде праздновал представитель "Феррари" Карлос Сайнс, вторая позиция у его партнера по команде Шарля Леклерка (+2,366), а ТОП-3 замкнул пилот "Макларен" Лендо Норрис (5,904).

Результаты гонки Гран-при Австралии:

Формула-1. Сайнс побеждает в гонке Гран-при Австралии, Ферстаппен – сошел с дистанции - изображение 1

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