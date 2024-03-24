Формула-1. Сайнс побеждает в гонке Гран-при Австралии, Ферстаппен – сошел с дистанции

Сегодня, 24 марта, в 06:00 по киевскому времени состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Австралии.

Победу в заезде праздновал представитель "Феррари" Карлос Сайнс, вторая позиция у его партнера по команде Шарля Леклерка (+2,366), а ТОП-3 замкнул пилот "Макларен" Лендо Норрис (5,904).