Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Сайнс побеждает в гонке Гран-при Австралии, Ферстаппен – сошел с дистанции
Результаты гонки
Фото: twitter.com/F1
Сегодня, 24 марта, в 06:00 по киевскому времени состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Австралии.
Победу в заезде праздновал представитель "Феррари" Карлос Сайнс, вторая позиция у его партнера по команде Шарля Леклерка (+2,366), а ТОП-3 замкнул пилот "Макларен" Лендо Норрис (5,904).
Результаты гонки Гран-при Австралии:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Исторический успех. Калинина сенсационно победила Сабаленко в третьем круге Майами
- Победа юношеской сборной Украины, первый гостевой триумф Миная и 55 миллионов за Судакова. Главные новости за 23-е марта
- ТМ. Франция — Германия 0:2. Хозяева Евро играют мускулами
- С автогонщика Формулы-1 Никиты Мазепина сняли санкции
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн