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Сайнс – о победе на Гран-при Австралии: Не самая сложная гонка в моей карьере
Хет-трик для Карлоса
Фото: Getty Images
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Карлос Сайнс прокомментировал победу на Гран-при Австралии.
"Я не конца восстановился, но мне повезло, что это не помешало в гонке – я мог контролировать свой темп, не самая сложная гонка в моей карьере. Очень рад, что "Феррари" удалось оформить дубль. В первой гонке сезона я был на подиуме, потом последовала операция, но я вернулся и победил. Очень доволен.
Да, советую всем гонщикам удалить аппендикс! Подумайте об этом в зимней паузе.
Сход Ферстаппена? У него возникли проблемы, я с радостью воспользовался этим. Принимаю победу, у Макса их и так достаточно" – сказал пилот Феррари.
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