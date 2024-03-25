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Ферстаппен не смог превзойти рекорд Льюиса Хэмилтона
Серия побед пилота немецкой команды составляет 44 гонки
Фото: Republic World
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен впервые с 2022 года сошёл с дистанции, из-за чего оборвалась его серия по гонкам подряд, в которых он набирал очки. До Гран-при Австралии таких гонок было 43. Лидером по этому показателю является пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (44 гонки).
Серия Ферстаппена началась с Гран-при Эмилии-Романьи 2022 года и продолжалась до Мельбурна-2024.
Напомним, в Мельбурне Ферстаппен сошёл из-за проблем с тормозной системой: на болиде Ферстаппена загорелись тормоза справа сзади. Макс медленно доехал до боксов и сошёл в них. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Японии, состоится с 5 по 7 апреля.
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