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Ферстаппен не смог превзойти рекорд Льюиса Хэмилтона

Автоспорт

Серия побед пилота немецкой команды составляет 44 гонки

Ферстаппен не смог превзойти рекорд Льюиса Хэмилтона

Фото: Republic World

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен впервые с 2022 года сошёл с дистанции, из-за чего оборвалась его серия по гонкам подряд, в которых он набирал очки. До Гран-при Австралии таких гонок было 43. Лидером по этому показателю является пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (44 гонки).

Серия Ферстаппена началась с Гран-при Эмилии-Романьи 2022 года и продолжалась до Мельбурна-2024.

Напомним, в Мельбурне Ферстаппен сошёл из-за проблем с тормозной системой: на болиде Ферстаппена загорелись тормоза справа сзади. Макс медленно доехал до боксов и сошёл в них. Следующий этап Формулы-1, Гран-при Японии, состоится с 5 по 7 апреля.

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