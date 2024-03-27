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Глава Уильямса: Мы успеем починить шасси
Команде пришлось пожертвовать одним болидом на Гран-при Австралии
Фото: Williams Racing
Глава "Уильямса" Джеймс Ваулз сообщил, что команда готовится вернуть сломанное шасси в строй к предстоящему Гран-при Японии.
Напомним, на минувшем этапе в Австралии пилот команды Алекс Албон попал в аварию во время пятничных заездов и сломал шасси, которое не удалось заменить из-за отсутствия запасного. В результате Албону было отдано шасси Логана Сарджента, а сам американец снялся с гонки.
"Я уверен, что мы успеем починить шасси. Мы приняли соответствующие меры для того, чтобы шасси прибыло к нам пораньше, в понедельник утром, и с этого момента команда работает над ним, его разобрали и отремонтировали. И сейчас мы на пути к тому, чтобы успеть к Сузуке", — сказал Ваулз в видео, опубликованном в социальных сетях команды.
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