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Тото Вольфф: Нам придётся экспериментировать в каждой гонке

Автоспорт

Наставник Мерседеса рассказал о планах на ближайшие гонки

Тото Вольфф: Нам придётся экспериментировать в каждой гонке

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава "Мерседес" Тото Вольфф поделился своими рассуждениями о технических проблемах болида своей команды в текущем сезоне.

"После пятничной тренировки в Австралии Хэмилтон заявил, что это наша лучшая машина за три сезона. Но в течение уикенда болид превратился из лучшего в неуправляемый.

Сейчас мы подошли к тому моменту, где нам придётся экспериментировать в каждой гонке, а не только по пятницам, потому что наша эффективность падает по ходу уикенда.

Мы хороши по пятницам и хороши в некоторых субботних сессиях, но чем больше появляется сцепления с трассой, чем быстрее едут все машины, мы достигаем потолка производительности. Хотя мы прекрасно знаем, что этот потолок куда выше", — заявил Вольфф в интервью FOX.

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