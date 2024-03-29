Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тото Вольфф: Нам придётся экспериментировать в каждой гонке
Наставник Мерседеса рассказал о планах на ближайшие гонки
Глава "Мерседес" Тото Вольфф поделился своими рассуждениями о технических проблемах болида своей команды в текущем сезоне.
"После пятничной тренировки в Австралии Хэмилтон заявил, что это наша лучшая машина за три сезона. Но в течение уикенда болид превратился из лучшего в неуправляемый.
Сейчас мы подошли к тому моменту, где нам придётся экспериментировать в каждой гонке, а не только по пятницам, потому что наша эффективность падает по ходу уикенда.
Мы хороши по пятницам и хороши в некоторых субботних сессиях, но чем больше появляется сцепления с трассой, чем быстрее едут все машины, мы достигаем потолка производительности. Хотя мы прекрасно знаем, что этот потолок куда выше", — заявил Вольфф в интервью FOX.
Популярное сейчас
- "Были весомые причины". Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного
- Ночная атака на Украину: Россия запустила почти 100 средств воздушного нападения
- ФК Львов может вернуться в украинский футбол - СМИ
- На тестах в США разбили прототип Porsche стоимостью около $ 1 млн
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО