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Астон Мартин ведёт переговоры с главой технического штаба Ред Булл

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Команда сделала хорошее финансовое предложение

Астон Мартин ведёт переговоры с главой технического штаба Ред Булл

Фото: Aston Martin

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководство команды Формулы-1 "Астон Мартин" ведёт переговоры с главой технического штаба "Ред Булл" британцем Эдрианом Ньюи. Об этом пишет портал Motorsport.

Согласно имеющейся информации, генеральный директор "Астон Мартин" Лоуренс Стролл присылал контракт Эдриану Ньюи во время Гран-при Саудовской Аравии. В случае перехода Ньюи в "Астон Мартин" его зарплата будет на уровне самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1. Насколько далеко стороны продвинулись в результате переговоров, пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году Эдриан Ньюи подписал многолетний контракт с "Ред Булл", а также объявил, что не собирается покидать команду.

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