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Астон Мартин ведёт переговоры с главой технического штаба Ред Булл
Команда сделала хорошее финансовое предложение
Фото: Aston Martin
Руководство команды Формулы-1 "Астон Мартин" ведёт переговоры с главой технического штаба "Ред Булл" британцем Эдрианом Ньюи. Об этом пишет портал Motorsport.
Согласно имеющейся информации, генеральный директор "Астон Мартин" Лоуренс Стролл присылал контракт Эдриану Ньюи во время Гран-при Саудовской Аравии. В случае перехода Ньюи в "Астон Мартин" его зарплата будет на уровне самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1. Насколько далеко стороны продвинулись в результате переговоров, пока неизвестно.
Напомним, в прошлом году Эдриан Ньюи подписал многолетний контракт с "Ред Булл", а также объявил, что не собирается покидать команду.
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