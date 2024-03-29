Руководство команды Формулы-1 "Астон Мартин" ведёт переговоры с главой технического штаба "Ред Булл" британцем Эдрианом Ньюи. Об этом пишет портал Motorsport.

Согласно имеющейся информации, генеральный директор "Астон Мартин" Лоуренс Стролл присылал контракт Эдриану Ньюи во время Гран-при Саудовской Аравии. В случае перехода Ньюи в "Астон Мартин" его зарплата будет на уровне самых высокооплачиваемых пилотов Формулы-1. Насколько далеко стороны продвинулись в результате переговоров, пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году Эдриан Ньюи подписал многолетний контракт с "Ред Булл", а также объявил, что не собирается покидать команду.