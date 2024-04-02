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Один из техдиректоров Макларена покинул команду после трех месяцев работы

Автоспорт

Ранее он работал в Феррари

Один из техдиректоров Макларена покинул команду после трех месяцев работы

Фото: Sky Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Макларен" объявил о ряде организационных изменений в своей команде Формулы-1. Британский гоночный коллектив покинул экс-глава отдела аэродинамики "Феррари" Давид Санчес, который приступил к работе в новой команде в январе 2024-го.

Роб Маршалл займёт должность главного конструктора. Нил Хоулди перейдёт на должность технического директора по инжинирингу. Питер Продромоу продолжит работу в качестве технического директора по аэродинамике. Отдел концептов и производительности будет оптимизирован, чтобы сосредоточиться на производительности, и будет возглавляться техническим директором по производительности. Андреа Стелла будет исполнять эту роль до тех пор, пока не будет подтверждено постоянное назначение.

"Этот очередной шаг в эволюции структуры технического департамента и рабочей модели внутри команды свидетельствует о нашем стремлении постоянно совершенствовать наши технические возможности и рабочие процессы для повышения эффективности и результативности", — заявил руководитель команды Андреа Стелла.

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