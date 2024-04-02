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Тото Вольф все же посетит Гран-при Японии из-за проблем у Мерседеса

Автоспорт

Всему виной технические проблемы

Тото Вольф все же посетит Гран-при Японии из-за проблем у Мерседеса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тото Вольф отказался от своих первоначальных планов пропустить Гран-при Японии в этот уикенд. Руководитель "Мерседеса" решил лично присутствовать в Сузуке из-за проблем команды.

Тото Вольф запланировал пропустить Гран-при Японии ещё до начала этого сезона. Но из-за разочаровывающего старта "Мерседеса" в этом чемпионате, в котором немецкая команда заработала лишь 26 очков в первых трёх гонках, уступая "Ред Булл", "Феррари" и "Макларену", 52-летний австриец изменил свои планы и срочно вылетает в Японию, чтобы лично руководить командой.

"У нас технические, а не философские или организационные проблемы. Мы не наглотались глупых таблеток. Просто мы не понимаем некоторые аспекты поведения машины", — приводит слова Вольфа издание Daily Express.

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