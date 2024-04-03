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Себастьян Феттель: Феррари столкнется со сложностями в части управления, когда Хэмилтон присоединится к команде

Автоспорт

Пилот высказался о решении Льюиса Хэмилтона сменить команду

Себастьян Феттель: Феррари столкнется со сложностями в части управления, когда Хэмилтон присоединится к команде

фото - f1-world.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился мнением о решении гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона перейти в "Феррари". Льюис сменит команду в 2025 году.

"Шарль здорово выступает и с ним легко. Он очень быстр, очень конкурентоспособен. Но то же самое можно сказать и про Льюиса. Так что, думаю, команда столкнётся со сложностями в части управления", — приводит слова Феттеля Sky Sports.

Напомним, новость, что Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона 2024 года, появилась 1 февраля.

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