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Себастьян Феттель: Феррари столкнется со сложностями в части управления, когда Хэмилтон присоединится к команде
Пилот высказался о решении Льюиса Хэмилтона сменить команду
фото - f1-world.ru
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель поделился мнением о решении гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона перейти в "Феррари". Льюис сменит команду в 2025 году.
"Шарль здорово выступает и с ним легко. Он очень быстр, очень конкурентоспособен. Но то же самое можно сказать и про Льюиса. Так что, думаю, команда столкнётся со сложностями в части управления", — приводит слова Феттеля Sky Sports.
Напомним, новость, что Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании сезона 2024 года, появилась 1 февраля.
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