Большинство сотрудников Мерседеса поддерживают приход Ферстаппена в команду

Более 90% сотрудников "Мерседеса" одобряют потенциальный приход в команду трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, сообщает издание F1-Insider.

По информации ресурса, помимо перспективы в разработке силовой установки на 2026 год, "Мерседес" также способен предложить долгосрочный рекламный контракт. Эти факторы являются привлекательными для команды голландца.

Напомним, слухи об уходе Ферстаппена из "Ред Булл" начали появляться в начале нынешнего года после череды скандальных новостей о команде.