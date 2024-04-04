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Большинство сотрудников Мерседеса поддерживают приход Ферстаппена в команду
Ранее пилот заявлял, что не уйдет из команды
Фото: Auto Review
Более 90% сотрудников "Мерседеса" одобряют потенциальный приход в команду трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, сообщает издание F1-Insider.
По информации ресурса, помимо перспективы в разработке силовой установки на 2026 год, "Мерседес" также способен предложить долгосрочный рекламный контракт. Эти факторы являются привлекательными для команды голландца.
Напомним, слухи об уходе Ферстаппена из "Ред Булл" начали появляться в начале нынешнего года после череды скандальных новостей о команде.
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