  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Большинство сотрудников Мерседеса поддерживают приход Ферстаппена в команду
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Большинство сотрудников Мерседеса поддерживают приход Ферстаппена в команду

Автоспорт

Ранее пилот заявлял, что не уйдет из команды

Большинство сотрудников Мерседеса поддерживают приход Ферстаппена в команду

Фото: Auto Review

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Более 90% сотрудников "Мерседеса" одобряют потенциальный приход в команду трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, сообщает издание F1-Insider.

По информации ресурса, помимо перспективы в разработке силовой установки на 2026 год, "Мерседес" также способен предложить долгосрочный рекламный контракт. Эти факторы являются привлекательными для команды голландца.

Напомним, слухи об уходе Ферстаппена из "Ред Булл" начали появляться в начале нынешнего года после череды скандальных новостей о команде.

По теме
yellow-arrow
Хельмут Марко намерен покинуть Ред Булл
yellow-arrow
Карлос Сайнс: Я разговариваю с несколькими командами
yellow-arrow
Ферстаппен: В Австралии ещё до гонки мы увидели признаки того, что с болидом что-то не так
Мерседес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости