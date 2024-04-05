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Оскар Пиастри показал лучший результат во торой тренировке Гран-при Японии
На втором месте финишировал Льюис Хэмилтон
Фото: F1News
В Сузуке завершилась вторая тренировка Гран-при Японии Формулы-1. Быстрейшим по её итогам стал гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. Второе время показал семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес". Третьим был гонщик "Феррари" Шарль Леклер.
Отметим, что заезд проходил в дождевых условиях. В результате голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", как и ещё семь пилотов, не показал времени.
Формула-1. Гран-при Японии. Вторая свободная практика:
1. Оскар Пиастри ("Макларен") – 1.34,725.
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,501.
3. Шарль Леклер ("Феррари") +4,035.
4. Юки Цунода ("РБ") +6,221.
5. Даниэль Риккардо ("РБ") +7,188.
6. Ландо Норрис ("Макларен") +10,252.
7. Карлос Сайнс ("Феррари") +17,854.
8. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +20,454.
9. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +21,334.
10. Эстебан Окон ("Альпин") +24,388.
11. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +28,592.
12. Александер Албон ("Уильямс") +29,096.
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +55,747.
14. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — не показал времени.
15. Логан Сарджент ("Уильямс") — не показал времени.
16. Пьер Гасли ("Альпин") — не показал времени.
17. Серхио Перес ("Ред Булл") — не показал времени.
18. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — не показал времени.
19. Ланс Стролл ("Астон Мартин") — не показал времени.
20. Джордж Расселл ("Мерседес") — не показал времени.
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