Оскар Пиастри показал лучший результат во торой тренировке Гран-при Японии

В Сузуке завершилась вторая тренировка Гран-при Японии Формулы-1. Быстрейшим по её итогам стал гонщик "Макларена" Оскар Пиастри. Второе время показал семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес". Третьим был гонщик "Феррари" Шарль Леклер.

Отметим, что заезд проходил в дождевых условиях. В результате голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", как и ещё семь пилотов, не показал времени.

Формула-1. Гран-при Японии. Вторая свободная практика:

1. Оскар Пиастри ("Макларен") – 1.34,725.

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,501.

3. Шарль Леклер ("Феррари") +4,035.

4. Юки Цунода ("РБ") +6,221.

5. Даниэль Риккардо ("РБ") +7,188.

6. Ландо Норрис ("Макларен") +10,252.

7. Карлос Сайнс ("Феррари") +17,854.

8. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +20,454.

9. Валттери Боттас ("Кик-Заубер") +21,334.

10. Эстебан Окон ("Альпин") +24,388.

11. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер") +28,592.

12. Александер Албон ("Уильямс") +29,096.

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +55,747.

14. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — не показал времени.

15. Логан Сарджент ("Уильямс") — не показал времени.

16. Пьер Гасли ("Альпин") — не показал времени.

17. Серхио Перес ("Ред Булл") — не показал времени.

18. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") — не показал времени.

19. Ланс Стролл ("Астон Мартин") — не показал времени.

20. Джордж Расселл ("Мерседес") — не показал времени.