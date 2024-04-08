Фернандо Алонсо признан лучшим пилотом Гран-при Японии

Издание The Race представило свой рейтинг пилотов по окончании Гран-при Японии.

Лучшим стал пилот "Астон Мартин" Фернандо Алонсо. Вторым оказался Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл". А топ-3 замкнул Юки Цунода, показавший 10-й результат.

"Фернандо Алонсо охарактеризовал свой уикенд как один из пяти лучших в карьере. Это может быть преувеличением, учитывая огромное количество отличных уикендов, которые он провёл. Но правда в том, что он, безусловно, извлёк весь потенциал из "Астон Мартин". Во время гонки он продемонстрировал свою обычную неустанность, а также хитрость, позволив Оскару Пиастри возможность использовать DRS, чтобы помочь ему удержать Джорджа Расселла позади, учитывая, что пилот "Мерседеса" представлял потенциальную угрозу", — говорится в сообщении издания о выступлении Алонсо.

Рейтинг пилотов Формулы-1 по итогам Гран-при Японии по версии The Race:

1. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

3. Юки Цунода ("РБ").

4. Ландо Норрис ("Макларен").

5. Карлос Сайнс ("Феррари").

6. Серхио Перес ("Ред Булл").

7. Шарль Леклер ("Феррари").

8. Нико Хюлькенберг ("Хаас").

9. Валттери Боттас ("Кик-Заубер").

10. Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

11. Джордж Расселл ("Мерседес").

12. Эстебан Окон ("Альпин").

13. Оскар Пиастри ("Макларен").

14. Кевин Магнуссен ("Хаас").

15. Александер Албон ("Уильямс").

16. Пьер Гасли ("Альпин").

17. Лэнс Стролл ("Астон Мартин").

18. Даниэль Риккардо ("РБ").

19. Гуаньюй Чжоу ("Кик-Заубер").

20. Логан Сарджент ("Уильямс").