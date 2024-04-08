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Астон Мартин рассматривает Сайнса в качестве замены Фернандо Алонсо
Интересный ход
Фото: twitter.com/F1
Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" изучает возможность приглашения гонщика "Феррари" Карлоса Сайнса в пару к Лэнсу Строллу с 2025 года. Об этом пишет Motorsport, ссылаясь на свои источники.
Интерес к Сайнсу проявляет "Ауди". Обе команды могут столкнуться с конкуренцией за Карлоса со стороны "Ред Булл". Однако австрийский гоночный коллектив пока не торопится с принятием решение, оценивая целесообразность продолжить сотрудничество с нынешнем гонщиком Серхио Пересом.
Гоночный коллектив из Австрии рассматривает вариант с приглашением Александера Албона из "Уильямса".
Напомним, что на минувшем Гран-при Японии Сайнс показал третий результат.
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