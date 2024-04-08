Астон Мартин рассматривает Сайнса в качестве замены Фернандо Алонсо

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" изучает возможность приглашения гонщика "Феррари" Карлоса Сайнса в пару к Лэнсу Строллу с 2025 года. Об этом пишет Motorsport, ссылаясь на свои источники.

Интерес к Сайнсу проявляет "Ауди". Обе команды могут столкнуться с конкуренцией за Карлоса со стороны "Ред Булл". Однако австрийский гоночный коллектив пока не торопится с принятием решение, оценивая целесообразность продолжить сотрудничество с нынешнем гонщиком Серхио Пересом.

Гоночный коллектив из Австрии рассматривает вариант с приглашением Александера Албона из "Уильямса".

Напомним, что на минувшем Гран-при Японии Сайнс показал третий результат.